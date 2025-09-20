中国・河南省の小学校で教師が小学生2人を車ではねる事故があった。中国メディアの縦覧新聞が19日に伝えた。事故があったのは今月10日、小中一貫の鶴壁市実験学校の校内の駐車場で、同校教師の郭（グオ）容疑者が運転する車が小学5年生の女子児童2人をはねた。同校の職員は、郭容疑者が運転する車が比較的大きかったことから児童らが車の死角に入った可能性があると説明したものの、本件には警察が捜査に介入しており、最終的な結