【ロンドン＝工藤武人、ワシントン＝阿部真司】バルト３国のエストニア政府は１９日、ロシア軍のミグ３１戦闘機３機が同日、約１２分間にわたり自国の領空を侵犯したとして、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）に北大西洋条約第４条に基づく協議を要請した。ロイター通信によると、ＮＡＴＯは数日中に会合を開き、対応を協議する。ロシアはＮＡＴＯの対応を試す動きを活発化させている。領空侵犯にはＮＡＴＯ加盟国の戦闘機が対応し