■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子4✖400mリレーの予選で2組に出場した日本は、2分59秒74の7着でフィニッシュ。その後、失格のチームが出たため6着に繰り上がるも2大会ぶりの決勝進出はならなかった。史上初のメダルを狙う日本は、1走から400mで34年ぶりに決勝に進んだ中島佑気ジョセフ（23、富士通）、3大会連続出場の佐藤風雅（29、ミズノ