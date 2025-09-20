【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】大谷の逆転弾で一変！ド軍ベンチ＆球場がお祭り騒ぎ（実際の様子）その一撃が世界中で話題を集めている。ドジャースの大谷翔平投手はジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第3打席で逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン最終登板となったカーショー投手へのはなむけの一打を放つと、そのドラマティックなアーチが大きな反響を呼