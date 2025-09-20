東京世界陸上第8日陸上の世界選手権東京大会第8日が20日、国立競技場で行われた。初のメダルを狙う男子4×400メートルリレーの日本は、予選2組7着で21日の決勝に進めなかった。“マイル侍”の日本は、中島祐気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴のメンバーで予選に臨んだ。先陣を切ったのは400メートルで34年ぶりの日本人ファイナリストになり、史上最高の6位に入った中島だ。大声援に乗って力走し、2走の佐藤へ。男