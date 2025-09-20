東京世界陸上第8日陸上の世界選手権東京大会第8日が20日、国立競技場で行われた。男子4×400メートルリレーの予選1組で米国が6着となり、決勝進出を逃す大波乱があった。3連覇中の王者・米国が決勝進出を逃す大波乱に、国立が騒然となった。主力を温存して臨んだ予選。2走のスミスから3走のデドモンで致命的なバトンミスが発生し、もたついて最下位に転落した。4走のマクキバーは序盤から攻めて一時は3位に上がる勢いだっ