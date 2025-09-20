グラビアアイドル・鈴木ふみ奈のデビュー15周年を記念した写真集『鈴木ふみ奈写真集GRACE』（9月25日（木）発売）より、表紙と一部中面ページが先行公開された。 『鈴木ふみ奈写真集GRACE』 『鈴木ふみ奈写真集GRACE』 鈴木ふみ奈の15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影。彼女の魅力を余すことなく収録し、新境地への挑