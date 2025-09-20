猫が「おみやげ」を持ってくるときの気持ち 1.飼い主さんのために獲ってきた 子育て中のメス猫は、獲物を捕まえると子猫に食べさせなくてはなりません。猫は飼い主さんを「狩りができない猫」と思っていて、メス猫は飼い主さんに食べさせようとしておみやげを持ってくると言われています。 飼い主さんが体調が悪くて寝ていたら、猫がベッドにたくさんおもちゃを運んでいたということもあるそうです。 2.狩りを教えてい