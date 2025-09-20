横浜FCがホームで意地を見せたJ1リーグ第30節が9月20日に各地で行われた。ニッパツ三ツ沢球技場では、19位の横浜FCと20位のアルビレックス新潟が対戦。ホームの横浜FCが1-0で6ポイントマッチを制した。前半は新潟がボールを持ち、横浜FCが守備で構える時間帯が続いた。新潟は自陣からのパスワークで攻撃を試みるも決定的なチャンスは作れず。横浜FCはDF福森晃斗のキックを活かしたセットプレーから新潟ゴールを脅かす場面を作