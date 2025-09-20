◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）１９日に行われた女子やり投げ予選で６０メートル３８の記録で、３６人中１４位で予選敗退に終わった北口榛花（ＪＡＬ）が２０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新した。「ご声援ありがとうございました。決勝には届きませんでしたが、怪我をしたあと１番思い切れたのは皆さんの声援があったからです！１日経って、肘の悪化はなさそうです。休む時間は必要になりますが、また強くなっ