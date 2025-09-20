◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節横浜ＦＭ―福岡（２０日・日産スタジアム）横浜ＦＭはホームで福岡と対戦し、２―０で前半を終えた。横浜ＦＭは桐蔭横浜大に在学中の１９歳のＤＦ関富貫太をリーグ戦で初めて先発で起用した。ＭＦジャンクルードも５試合ぶりの先発出場となった。横浜ＦＭはここ３戦連続で未勝利＆無得点。残留争いへ向けて勝利が欲しい一戦で、序盤は福岡に好機を作られた。前半１６分には自陣でボールを