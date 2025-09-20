◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節川崎―ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力）３戦連続で川崎の３―０勝利で決着がついている「多摩川クラシコ」は、アウェーのＦＣ東京が前半２３分に先制した。左ＤＦ長友が持ち上がると、前方のＭＦギリェルメにパス。クロスはファーに流れたが、拾ったＦＷ長倉が右からクロスを上げ、ゴール前でフリーになっていたＭＦ遠藤が頭で決めた。１７日の多摩川クラシコに向けた両チームの会見（川崎市内