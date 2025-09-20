食楽web ●蕎麦が好きでお酒が好きな小宮山雄飛さんが、美味しいお蕎麦屋さん、そして蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載。今回は東京・日本橋の立ち食いそばの名店『そばよし 日本橋本店』を訪問してきました。 今や、初めてのお店に行くのにも、スマホ１台あれば地図アプリで迷わず行ける時代。しかし、日本橋の『そばよし』に行く時は、スマホの電源を切って、ぜひとも己の嗅覚だけを頼りに行ってみてほしい！ 最寄りの三越前