■東京2025世界陸上競技選手権大会（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子4×400mリレーの予選が行われ、1組に出場した前回大会優勝のアメリカが3分01秒06の組6着で、まさかの予選敗退となった。2走から3走へのバトンパスの際にザンビアと交錯するかたちとなり、遅れをとったアメリカ。アンカーのJ.マクキバーが追い上げを見せたが、競り負け6着。予選敗退となった。1組は南アフリカが1着