「ＴＡＭＲＯＮＣＵＰ」（２０日、戸田）４日間のショートシリーズの予選最終日が終了した。中山将（３３）＝三重・１１３期・Ａ２＝が、９Ｒをインから逃げて当地初優出を決めた。好素性６０号機をしっかりと合わせて、初日後半から４連勝と存在感を見せた。「足合わせでは伸びられることもあるけど、レースに行くと行き足の部分、出足、回り足の良さを感じる」と仕上がりに納得している。当地は直近３節で準優敗退が２回あ