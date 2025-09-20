マンチェスター・シティはまたしてもフリーで実力者を失う可能性があるようだ。『Tutto Sport』によると、マンCに所属する31歳のポルトガル代表MFベルナルド・シウバにユヴェントスが興味を示しているという。B・シウバは2017年7月にASモナコからマンCに移籍すると、これまで公式戦通算412試合に出場し、73ゴールを挙げるなどクラブのプレミアリーグ4連覇やチャンピオンズリーグ制覇に大きく貢献。クラブの絶対的な選手として指揮