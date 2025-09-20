ACミランで輝きを取り戻すイングランド代表MFは来夏プレミアリーグに復帰する可能性があるようだ。『Milan WEB』によると、ACミランに所属する29歳のイングランド代表MFルベン・ロフタス・チークにプレミアリーグ復帰の可能性があるという。チェルシーの下部組織出身であるロフタス・チークは2015年1月に同クラブのトップチームに昇格すると、2017年夏にはクリスタル・パレス、2020年10月にはフラムへのレンタル移籍で経験を積むこ