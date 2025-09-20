引き続き帰省時のお話です。 畑できゅうりやナスを収穫していたら、家の方からポンタの鳴き声が聞こえてきました。 なんか騒いでいるなあと思っていると、玄関が開いて父がポンタを抱っこして出てくる姿が。どうやら私の様子を見せに来てくれたようです。 その後、収穫を終えて家に戻ると、今度は玄関でポンタが尻尾を振りながらお出迎え。まるで「やっと帰ってきた！」と言わんばかりの表情に、思わず「いなくなると思ったの？