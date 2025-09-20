今シーズン前に三菱重工浦和レッズレディースから日テレ・東京ヴェルディベレーザへと移籍した塩越柚歩が、前半だけでハットトリックを達成する活躍をみせた。 この日、塩越はジェフ千葉レディース戦にトップ下で先発。前半から積極的に攻撃に絡み、前半10分にチームが先制した後、 同23分にゴール前へ走り込み、右からのグランダークロスに右足をあわせて1点目を記録した。 すると同29分にはエリ