J3の高知ユナイテッドSCでの指揮を休養していた秋田豊氏が20日に自身のXを更新。選手・サポーターに向けてメッセージを綴った。パワハラ疑惑によって休養中だった秋田氏は前日の記者会見で監督の辞任を表明していた。そして20日、SNSに胸中を次のように投稿した。「高知ユナイテッドSCに関わる全ての方々へ。この度はパワハラの件で皆さんにご心配をかけ本当に申し訳ございませんでした。どんな時も暖かいメッセージを頂きありがと