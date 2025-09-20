トニ・クロースが現役を引退したことで、中盤の司令塔が不在となったレアル・マドリード。スペイン代表で、マンチェスター・シティに所属するロドリに関心を寄せているようだが、シティはその関心を振り払うべく、同選手への新契約を用意しているといわれている。『FICHAJES.NET』によると、レアルはロドリだけでなく、別のプレミアリーグのクラブに所属するMFにも関心を寄せているようだ。それがリヴァプールのライアン・グラフェ