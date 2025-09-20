『四度目の夫』（明生チナミ/LINEマンガ）第10回【全11回】【漫画】『四度目の夫』を第1回から読むこれまで三度も夫に先立たれ、「関わると早死にする」「夫を呪い殺す女」と噂される伯爵令嬢・藤林美青。三番目の夫の葬儀の最中、彼女のもとに大地主で豪商の富嶋基が借金の取り立てにやってくる。彼は亡夫の残した借金を帳消しにする代わり、美青を自分の妻にすると告げる。恐ろしい噂を知りながらもあえて結婚を望む富嶋の真意