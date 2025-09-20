リヴァプールの指揮官アルネ・スロットは絶対的エースであるモハメド・サラーについて心配していない様子だ。リーグ優勝を果たした昨シーズン、サラーはベテランながらも圧巻の活躍を見せ、リーグ戦38試合で29ゴール18アシストを記録、公式戦全体では52試合で34ゴール23アシストという数字を残した。しかし迎えた今シーズンは不調が囁かれている。ここまで公式戦6試合で3ゴール2アシストを残しているサラーだが、昨シーズンほどの