予選落ちから一夜明けて、今後の復活を誓った北口榛花(C)Getty Images国立競技場で開催されている「東京2025世界陸上」の女子やり投げで、まさかの予選落ちとなったパリ五輪金メダリストの北口榛花が、失意から一夜明けた9月20日に自身のXを更新。「休む時間は必要になりますが、また強くなって帰ってきます！」などと記し、フォロワーに復活を約束した。【写真】「ピンク×前髪」で最強！世界陸上アンバサダーの今田美桜をチェ