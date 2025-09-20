◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選が行われ、２組目に登場した日本は２分５９秒７４で７着に終わり、各組３着＋４着以下タイム上位２か国による決勝進出を逃した。タイムは全体８位だっただけに、組み合わせによる無念の結果となった。レース後、中島佑気ジョセフは「メダルを目指すチームとして…今回挑んで、２組目はかなりレベルの高い組だと分かっていたんですけど、だからこそ僕が