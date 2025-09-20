◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選は、午後８時２５分から行われる。メンバーが発表され、２組８レーンの日本は１走から、小池祐貴（住友電工）―柳田大輝（東洋大）―桐生祥秀（日本生命）―鵜沢飛羽（とわ、ＪＡＬ）が名を連ねた。７月の全国高校総体（広島）で１０秒００をマークし、代表入りした１６歳の清水空跳（そらと、石川・星稜高２年）は予選のメンバーには入らなかった。五