元日本代表の秋田豊監督のパワハラ疑惑について、Ｊ３高知は２０日、選手やスタッフへの５件のパワハラを認定したとする調査結果を公表した。秋田氏を公式戦８試合の出場停止、山本志穂美社長を減給２分の１（３か月）の処分とする。秋田氏はすでに辞任の意向を表明しており、クラブは今後、後任の監督を探す。弁護士３人による特別調査委員会の報告書によると、秋田氏は６月、足を痛めてトレーニングを休んだ選手に全体ミーテ