◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子4×100mリレー予選を走る4人が発表されました。大会公式HPによると、1走から小池祐貴選手、胗田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手の4人。予選は100ｍ代表のサニブラウン アブデル ハキーム選手や守祐陽選手が外れました。日本は2組目8レーンを走ります。同組には、イタリア、南アフリカ、イギリスら昨年のパリオリンピック2位、3位、4位の強豪が出場。1組には100mで