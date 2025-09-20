4人組バンド・緑黄色社会のボーカル・ギターの長屋晴子さん（30）が結婚したことを20日、バンドの公式サイトで発表しました。公式サイトで、長屋さんは「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。お相手の金井政人さん（40）は、ロックバンド・BIGMAMAでボーカルとギターを担当。BIGMAMAは、2006年に本格的に活動を開始。ロックとクラシックを融合させたコンセプトア