緑黄色社会のベース穴見真吾（27）が20日、第1子女児が誕生したことをバンドの公式サイトを通じ、発表した。「私事で大変恐縮ですが、先日、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告した。「おかげさまで母子ともに健康で、慌ただしくも愛おしい時間を過ごしております」と伝えた。「これもひとえに、いつも支えてくださるブロっ子の皆様のおかげだと感じております。父になった喜びと重みを抱きしめながら、これからも音楽