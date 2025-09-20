フリーアナウンサーの徳光和夫が２０日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」に出演。面白いと思う芸人トップ３を明かした。この日は１５日にテレビ朝日系で放送されたバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け！」で展開された「テレビ好きシニア９６人が選んだ?今、本当に面白い?芸人を徹底調査」の企画に徳光が言及。「僕ね、あんまり地上波のテレビ見てないんで、誰が面白いかとかよくわかんないんですけど