9月20日、阪神競馬場で行われた11R・大阪スポーツ杯（3歳上3勝クラス・ダ1400m）は、角田大和騎乗の11番人気、スターペスカオリ（牝5・栗東・石橋守）が勝利した。クビ差の2着にテイエムランウェイ（牡6・栗東・河嶋宏樹）、3着にキャピタルサックス（牡4・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:24.3（良）。1番人気で川田将雅騎乗、プロミシングスター（牡4・栗東・高橋義忠）は12着、2番人気で秋山稔樹騎乗、フェルヴェ