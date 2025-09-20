◇陸上世界選手権東京大会第8日男子400メートルリレー予選（2025年9月20日国立競技場）男子400メートルリレーで3大会ぶりの表彰台を狙う日本は、小池祐貴（30＝住友電工）、柳田大輝（22＝東洋大）、桐生祥秀（29＝日本生命）、鵜沢飛羽（22＝JAL）のオーダーで臨むことが発表された。東京五輪決勝では痛恨のバトンミスで途中棄権。リベンジに向け、1走から小池→柳田→桐生→鵜沢のオーダーを組んだ。五輪では08