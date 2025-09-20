Jリーグは20日、同日Ｊ3リーグ第28節の金沢―松本山雅戦について、雷の影響により試合中止となったことを発表した。なお代替日については決定次第、発表するとしている。金沢のクラブ公式Xは、試合前に「雷の影響により、キックオフ時刻を遅らせることとなりました。キックオフ時刻は確定次第、お知らせいたします。スタジアムにおられる方は、屋根のある場所に避難してください」と伝えていた。その後。午後7時に開催可否