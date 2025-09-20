南海、広島、巨人でプレーした西山秀二氏（58）が20日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。広島在籍時の1998年から2004年まで7年連続でBクラスという苦しみを味わったが、その中で心の支えとなってくれた存在について語る場面があった。今回のテーマは「爆笑！万年Bクラス」。プロ野球のペナントレースでは、4位から最下位のチームをBクラスと呼ぶが、現役時代に5年以上連続でBクラスに低迷した苦労人た