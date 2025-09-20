トランプ米大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領（ともにゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日、23日からの国連総会一般討論演説に合わせ米ニューヨークを訪問し、トランプ米大統領と会談すると明らかにした。ロシアとの戦闘終結後に欧米が提供するウクライナの「安全の保証」に米国がどう関与するかが焦点となっており、会談で協議する考え。前回の首脳会談は8月に米ホワイトハウスで行わ