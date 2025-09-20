日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ×くりぃむしちゅーのベタドラマ」が１７日、放送された。「−ベタドラマ」はドラマのありがちな展開を楽しむバラエティーだが、今回は俳優・小泉孝太郎を主演に起用するなど本格的に作り込んだ。小泉の大ファンを公言している若槻千夏はベタ展開にもかかわらず号泣。「つらいです…。（ドラマ上の）２人がずっとすれ違ってるのがつらくて…」と大粒の涙をこぼしながら訴えた。