韓国シートマスク売上14年連続No.1(※4)を誇る【MEDIHEAL】から、待望の新作が登場します。2025年9月中旬より発売されるのは、人気の「エッセンシャルマスク」シリーズに仲間入りする新3種と、忙しい日々に寄り添う「3ミニッツマスク」1種。うるおい不足や毛穴の目立ち、乾燥など一人ひとり異なる肌悩み(※3)にアプローチしながら、心地よくケアできるアイテムが揃いました。毎日のスキンケアをもっと手軽に、も