22日告示を迎える自民党の総裁選挙は、小泉農水相が記者会見し、「自民党を立て直す」として正式に立候補を表明しました。小泉進次郎農水相：もう一度、国民の声を聞き、国民の思いを感じ取り、国民の不安に向き合う。そして、国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私はその先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました。小泉農水相は「経済が最優先」と訴え、「2030年度までに国内投資135