キャバクラや風俗店など夜のお店に行列ができた時代では、月収100万円越えのキャストが過半数を占めていました。もちろん適当に仕事をしていればクビや出勤調整となるものの、今よりも集客が多かったため、店は人材確保に必死だったようです。顧客ゼロでも可愛ければ時給1万円が当たり前のように提示され、それなりの期間は広い心で面倒を見てくれたもの。【写真】魅惑のLカップバスト＆スレンダーボディの田野憂さん1st写真集で