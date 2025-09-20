「今だけの特別感だから楽しい」双子を妊娠中の中川翔子がインスタグラムを更新。巨大化するお腹の観察日記をイラスト化して話題になっている。「眠れなかったので9か月双子の巨大化お腹の悩みをらくがきしました。いよいよこんな毎日です、、、このトラブルの数々も今だけの特別感だから楽しいこと!」と、入浴の大変さや、双子が元気よくお腹の中で「内蔵への痛恨の一撃」をくわえる様子を独特のタッチでイラスト化している。