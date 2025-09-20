◆ソフトバンク4―5オリックス（20日、みずほペイペイドーム）リーグ連覇への歩みは小休止となった。連勝は5でストップし、日本ハムが勝利したためゲーム差は3・5に。マジックも7のままだ。本拠地では約2週間ぶりの敗戦で、今季最長となる勝負の9連戦は黒星スタート。小久保監督は「8回のところで点が入らないと、野球はそうなりますよね」と嘆いた。指揮官が挙げた8回裏。同点の場面で先頭栗原陵矢が二塁打を放ち、相手の失