「12球団本拠地制覇しました」野球好きとして知られる女子レスラーが甲子園球場での観戦中に起こった、ある出来事を報告し話題になっている。「今日、甲子園初観戦して、12球団本拠地制覇しました。阪神の応援やばすぎて楽しかった!!!」と紹介し、甲子園球場で行われた阪神タイガース―横浜DeNAベイスターズ戦観戦の様子を投稿したのは女子プロレス団体「スターダム」所属の葉月(27)=福岡県出身。「 ps.中継に映っとったらしい