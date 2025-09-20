◆ソフトバンク―オリックス（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの2007年ドラフト同期対決が実現した。7回2死一塁。マウンドにはオリックス3番手岩嵜翔投手（35）、打席には中村晃外野手（35）が立った。岩嵜は07年高校生ドラフト1巡目、中村晃は3巡目でソフトバンクに入団。21年までともにプレーした同期だ。これが公式戦初対戦。結果は、中村が1ボールからの2球目、外角低めの直球を捉えるも二ゴロに倒れ、岩嵜