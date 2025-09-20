現地９月20日に開催されるプレミアリーグの第５節で、日本代表MF遠藤航が所属する王者リバプールが本拠地アンフィールドでエバートンと対戦する。この“マージーサイド・ダービー”を前にスターティングメンバーが発表されて、主将フィルジル・ファン・ダイクやエースのモハメド・サラーが先発に名を連ねるなか、遠藤は開幕から５試合連続でベンチスタートなった。17日に行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェー