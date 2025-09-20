日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）が20日に放送され、アートオークションに潜入し、落札までの様子などをVTRで紹介した。MCの郄橋海人が、現在開催されている「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」の公式アンバサダーを務めており、最初の企画は「知ればおもしろいアートのリアルマネー」を放送した。その中で、国内最大級のアートオークションに潜入したVTRが流れた。そこで、潜入日の目玉作品は「裸の大将」でお