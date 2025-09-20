気象台は、午後7時38分に、大雨警報（浸水害）を浜田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・浜田市に発表 20日19:38時点西部では、20日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□大雨警報【発表】・浸水20日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量40mm■江津市□大雨警報・浸水20日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量40mm