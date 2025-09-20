気象台は、午後7時37分に、洪水警報を七尾市、羽咋市、志賀町、中能登町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を金沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・七尾市、羽咋市、志賀町、中能登町に発表 20日19:37時点加賀では、20日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。能登では、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■金沢市□大雨警報【発表】・土砂災害・