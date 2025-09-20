◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選が行われ、１組目に登場した米国が３分１秒０６で６位に終わり、各組３着＋４着以下タイム上位２か国による決勝進出を逃した。２走のＤ・スミスと３走のＢデッドモンの間でバトンのつなぐ際にミスがあり、最下位に転落。アンカーのＪ・マッキバーがまくったが、及ばなかった。全米選手権王者のエース・パターソンを予選で温存していた。