◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２０日・バンテリンドーム）今季限りで現役を引退する中日・岡田俊哉投手の引退セレモニーに、智弁和歌山高時代の恩師・高島仁野球部名誉監督がサプライズ登場した。花束を抱えて、ゆっくりと歩み寄ってきた高島名誉監督の姿に、こらえていた涙がこぼれた。力強く握手を交わし、熱く抱擁した。高島名誉監督からは「これからの人生の方が長い。これからがまたスタート」とエールを